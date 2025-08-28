Tres colegios de Perico eligen representante

Este viernes la ciudad de Perico se viste de fiesta, es que tres instituciones elegirán a sus nuevas representantes de cara a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Colegio Cristo Rey

CANDIDATOS A CHICO 10 | DEL COLEGIO CATÓLICO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD TABACALERA.

La comunidad educativa del Colegio Católico "Cristo Rey" de la ciudad de Perico mañana viernes por la tarde a partir de las 15 en el gimnasio de la institución elegirá a la jovencita que los representará en la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En una tarde en donde toda la comunidad educativa participará de un bosque encantado elegirán a la sucesora de Brunella Alberti y del Chico 10 Ángel Baracat.

Las jovencitas candidatas al cetro escolar son NahirAlzogaray, Carolina Gallardos, Sofía Villena, Antonella Cruz, Florencia Ibáñez, Abril Paz y Rocío Suvia.

Los candidatos a Chico 10 son Gonzalo Villa, Lisandro Toscano, Alejo Bejarano, Leonel Sánchez, Thiago Quiroga, Miguel Martínez, Benjamín Arrueta y Benjamín Vaca.

Colegio San Patricio

HERMOSAS CANDIDATAS Y REINA SALIENTE | DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN PATRICIO” DE PERICO.

El Centro Educativo "San Patricio" este viernes desde las 18 en el salón Galax elegirá a su nueva soberana.

Valentina Herrera se despedirá del cetro estudiantil y dará paso a una de las cinco bellas jovencitas que representara a esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Cinco son las candidatas, sus nombres son Alfonsina Mateos, Angelina Albertini, Joselin Burgos, María Cruz y Nara Farfán.

Secundario 7

PERIQUEÑAS | BELLAS CANDIDATAS DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 7 “MAESTRO MARIO HUMBERTO PÉREZ”.

El colegio Secundario Nº 7 "Maestro Mario Humberto Pérez" también sumara un nuevo nombre a la "fiesta linda".

La comunidad educativa del barrio Loteo Nuevo Perico elegirá a su nueva soberana este viernes a partir de las 15 en instalaciones de su establecimiento educativo.

La soberana saliente es Zaira Vilca y las candidatas al cetro escolar son Lua Capra, Celeste Mamani, Cristina Ruiz, Cintia Cano, Anita Caillou y Camila Aparicio.

Cabe mencionar que la edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se iniciará el sábado 13 de septiembre venidero a las 9.30 con la tradicional pintada estudiantil que tendrá lugar en la Ciudad Cultural.