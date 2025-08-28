¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

Tres colegios de Perico eligen representante

Las instituciones educativas del interior ya viven la fiesta linda.

Jueves, 28 de agosto de 2025 00:00
BELLAS | CANDIDATAS AL CENTRO DEL COLEGIO CATÓLICO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE PERICO.

Este viernes la ciudad de Perico se viste de fiesta, es que tres instituciones elegirán a sus nuevas representantes de cara a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Este viernes la ciudad de Perico se viste de fiesta, es que tres instituciones elegirán a sus nuevas representantes de cara a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Colegio Cristo Rey

CANDIDATOS A CHICO 10 | DEL COLEGIO CATÓLICO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD TABACALERA.

La comunidad educativa del Colegio Católico "Cristo Rey" de la ciudad de Perico mañana viernes por la tarde a partir de las 15 en el gimnasio de la institución elegirá a la jovencita que los representará en la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En una tarde en donde toda la comunidad educativa participará de un bosque encantado elegirán a la sucesora de Brunella Alberti y del Chico 10 Ángel Baracat.

Las jovencitas candidatas al cetro escolar son NahirAlzogaray, Carolina Gallardos, Sofía Villena, Antonella Cruz, Florencia Ibáñez, Abril Paz y Rocío Suvia.

Los candidatos a Chico 10 son Gonzalo Villa, Lisandro Toscano, Alejo Bejarano, Leonel Sánchez, Thiago Quiroga, Miguel Martínez, Benjamín Arrueta y Benjamín Vaca.

Colegio San Patricio

HERMOSAS CANDIDATAS Y REINA SALIENTE | DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN PATRICIO” DE PERICO.

El Centro Educativo "San Patricio" este viernes desde las 18 en el salón Galax elegirá a su nueva soberana.

Valentina Herrera se despedirá del cetro estudiantil y dará paso a una de las cinco bellas jovencitas que representara a esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Cinco son las candidatas, sus nombres son Alfonsina Mateos, Angelina Albertini, Joselin Burgos, María Cruz y Nara Farfán.

Secundario 7

PERIQUEÑAS | BELLAS CANDIDATAS DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 7 “MAESTRO MARIO HUMBERTO PÉREZ”.

El colegio Secundario Nº 7 "Maestro Mario Humberto Pérez" también sumara un nuevo nombre a la "fiesta linda".

La comunidad educativa del barrio Loteo Nuevo Perico elegirá a su nueva soberana este viernes a partir de las 15 en instalaciones de su establecimiento educativo.

La soberana saliente es Zaira Vilca y las candidatas al cetro escolar son Lua Capra, Celeste Mamani, Cristina Ruiz, Cintia Cano, Anita Caillou y Camila Aparicio.

Cabe mencionar que la edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se iniciará el sábado 13 de septiembre venidero a las 9.30 con la tradicional pintada estudiantil que tendrá lugar en la Ciudad Cultural.

 

