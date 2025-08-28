La Enet 1 necesita materiales

A menos de un mes del inicio de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes los carroceros de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada" de nuestra ciudad están trabajando a contrarreloj.

Esta tradicional institución educativa pide colaboración a la ciudadanía con materiales ya que este año quiere deslumbrar una vez más con su carroza en la avenida de los Estudiantes de la Ciudad Cultural.

Los materiales que necesitan son latas (no aplastadas y en lo posible limpias); botellas (grandes y transparentes); film y plástico burbuja (plástico de film de embalaje nuevo o usado); chalas de choclo; algodón (de árbol de palo borracho); pintura de todos los colores; polietileno expandido; tetrapack; lana (colores blanco, negro y marrón); saquitos de té, mate cocido, café (usados y secos); rollos de papel higiénico; bolsas de alimento de perros; papel crepe verde oscuro; papel de regalo en tonos azules, celestes y grises.

