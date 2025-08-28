¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LA MERCED

Aprehendido tras robar materiales de construcción

Intentó escaparse y escondió lo sustraído en un domicilio.

Jueves, 28 de agosto de 2025 00:00
TRASLADO | DEL INCULPADO Y LO SUSTRAÍDO, EN UN PATRULLERO.

Un hombre fue detenido luego de sustraer barras de hierro de una obra en construcción, en la ciudad de San Pedro.

Un hombre fue detenido luego de sustraer barras de hierro de una obra en construcción, en la ciudad de San Pedro.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el hecho se registró el pasado martes alrededor de las 4.30, sobre un tramo de la avenida Libertador del barrio La Merced.

Fue en esas circunstancias que un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre caminando con unas barras de hierro.

De manera inmediata una comisión policial recorrió el sector, observaron al sujeto de 33 años que intentó fugarse y fue reducido.

Asimismo, con la colaboración del Centro de Monitoreo, se estableció que el inculpado escondió los materiales de construcción cerca de un domicilio.

Los efectivos arribaron al lugar y la propietaria del inmueble permitió que se recuperaran los hierros.

El inculpado fue trasladado a la Unidad Regional 2 y quedó a disposición de la Justicia.

 

