En los sectores B4 y B5 se hará mañana un Neumatón

Dentro de la lucha contra el dengue y la promoción de prácticas sostenibles, la Dirección de Economía Circular de la comuna capitalina realizará un nuevo Neumatón mañana, en los sectores B4 y B5 de Alto Comedero.

Marcelo Molina, director del área, explicó que "tenemos proyectado hacer no menos de tres o cuatro Neumatones al año", acotando que se hará en los sectores B4 y B5 de Alto Comedero "en función de datos que nos provee el Ministerio de Salud de la Provincia, que nos informa sobre los puntos donde hay generación de dengue a través de las ovitrampas que ellos colocan", recalcó.

"Con esa información confeccionamos un mapa de calor y acudimos a este sector, donde está avanzando la cuestión del dengue. Nuestra campaña es el jueves 28, y ya hemos iniciado la recolección en distintos sectores de Alto Comedero", añadió Molina.

Finalmente, destacó: "Estamos pidiendo a la gente que acerque neumáticos al centro vecinal del B5, solo cubiertas, no otro residuo. En el caso que no las puedan llevar, nos pueden llamar al 3885853437 para que coordinemos el día de retiro. Esto es solo por el jueves 28", advirtió.