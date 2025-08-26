Provocó un incendio en la casa de su expareja

Un hombre es buscado por la Policía, luego de provocar un incendio en el domicilio de su expareja, que fue sofocado por efectivos policial.

El hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 6.45 en un domicilio de la 8° etapa del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero de la capital jujeña, indicaron fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que un llamado al 911 alertó sobre un incendio, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato.

En el lugar constataron un foco ígneo en una de las ventanas del inmueble, el cual fue iniciado con cartones que también ingresaron en el interior, y procedieron a sofocar las llamas.

Asimismo, se entrevistaron con una joven de 28 años quien manifestó, y luego ratificó su denuncia en la Seccional 56°, que el fuego fue iniciado por su expareja y que no es la primera vez que provoca un incidente de tal magnitud, por lo que solicitó que se adopten las medidas necesarias para resguardar su integridad.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.