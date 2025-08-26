¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Motociclismo
alto comedero
Legislatura de Jujuy
Barrio Alberdi
Día del educador para la Salud
Juegos Forja
LIGA PROFESIONAL
Jujeños por la Inclusión
opinión
San Pedro de Jujuy
Motociclismo
alto comedero
Legislatura de Jujuy
Barrio Alberdi
Día del educador para la Salud
Juegos Forja
LIGA PROFESIONAL
Jujeños por la Inclusión
opinión
San Pedro de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2260.50

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Alberdi

Barrio Alberdi se prepara para su 68º aniversario

Los actos centrales se cumplirán el próximo viernes.

Martes, 26 de agosto de 2025 01:03

El barrio Alberdi se prepara para celebrar su 68º aniversario con una agenda cargada de actividades que reflejan el dinamismo, la identidad y el progreso de la comunidad. Los festejos cuentan con el respaldo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la participación del Centro Vecinal, el Centro Integrador Comunitario y diversas instituciones locales.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El barrio Alberdi se prepara para celebrar su 68º aniversario con una agenda cargada de actividades que reflejan el dinamismo, la identidad y el progreso de la comunidad. Los festejos cuentan con el respaldo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la participación del Centro Vecinal, el Centro Integrador Comunitario y diversas instituciones locales.

El secretario de Desarrollo Humano de la comuna, Rodrigo Altea, destacó la estrecha colaboración entre el municipio y los vecinos para fortalecer el barrio: "Nos encuentra felizmente trabajando en forma conjunta con el Centro Vecinal, el CIC y con distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector, con obras que van a potenciar al barrio, brindándole más seguridad y una nueva centralidad", dijo.

Altea también puso en valor proyectos clave como la construcción de la cancha de hockey y la ampliación de la oferta del CIC. "Poder trabajar juntos y acompañar en este evento para agasajar los 68 años de Alberdi es un verdadero placer", afirmó.

Por su parte, Javier Ugarte, administrador del CIC Alberdi, detalló el cronograma de actividades: "Los festejos centrales serán el viernes 29 de agosto, a partir de las 20, con una serenata y la elección de la reina del barrio. Invitamos a todos los vecinos a sumarse; habrá grupos musicales, elección de la reina y muchas propuestas más".

Asimismo, Ugarte resaltó el trabajo conjunto con el presidente del Centro Vecinal, Norberto Alancay, el puesto de salud, otras instituciones y los propios vecinos.

Por la semana "Semana de Alberdi", mañana habrá juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio, y el viernes, acto protocolar a las 9, en el renovado Parque Alberdi.

Vacunación antirrábica

Por otra parte, la Dirección de Zoonosis municipal informó que hoy continuará la campaña gratuita de vacunación antirrábica en avenida Illia/El Palenque (Axion, barrio Los Perales) de 9 a 13; Barrio Norte (Bariloche y Trelew), de 9 a 14; 30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, Alto Comedero), de 10 a 14; Tupac Amaru (Mza 9 L2 XVI Etapa, Alto Comedero), de 10 a 14; 10 Hectáreas (Mza2 L14, Alto Comedero), de 9 a 12 y de 14 a 17; Estanislao del Campo (Garita Policía, barrio Estanislao del Campo), de 14 a 18; Villa Las Rosas (Godoy Cruz/Juan B Justo), de 10 a 14; San José (Pringles/Calilegua, Plaza), de 9 a 12 y de 15 a 18; CPV Combate de Alto Comedero (47 Hectáreas), de 9 a 17 y CPV Malvinas, de 9 a 13.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD