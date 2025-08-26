Barrio Alberdi se prepara para su 68º aniversario

El barrio Alberdi se prepara para celebrar su 68º aniversario con una agenda cargada de actividades que reflejan el dinamismo, la identidad y el progreso de la comunidad. Los festejos cuentan con el respaldo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la participación del Centro Vecinal, el Centro Integrador Comunitario y diversas instituciones locales.

El secretario de Desarrollo Humano de la comuna, Rodrigo Altea, destacó la estrecha colaboración entre el municipio y los vecinos para fortalecer el barrio: "Nos encuentra felizmente trabajando en forma conjunta con el Centro Vecinal, el CIC y con distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector, con obras que van a potenciar al barrio, brindándole más seguridad y una nueva centralidad", dijo.

Altea también puso en valor proyectos clave como la construcción de la cancha de hockey y la ampliación de la oferta del CIC. "Poder trabajar juntos y acompañar en este evento para agasajar los 68 años de Alberdi es un verdadero placer", afirmó.

Por su parte, Javier Ugarte, administrador del CIC Alberdi, detalló el cronograma de actividades: "Los festejos centrales serán el viernes 29 de agosto, a partir de las 20, con una serenata y la elección de la reina del barrio. Invitamos a todos los vecinos a sumarse; habrá grupos musicales, elección de la reina y muchas propuestas más".

Asimismo, Ugarte resaltó el trabajo conjunto con el presidente del Centro Vecinal, Norberto Alancay, el puesto de salud, otras instituciones y los propios vecinos.

Por la semana "Semana de Alberdi", mañana habrá juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio, y el viernes, acto protocolar a las 9, en el renovado Parque Alberdi.

Vacunación antirrábica

Por otra parte, la Dirección de Zoonosis municipal informó que hoy continuará la campaña gratuita de vacunación antirrábica en avenida Illia/El Palenque (Axion, barrio Los Perales) de 9 a 13; Barrio Norte (Bariloche y Trelew), de 9 a 14; 30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, Alto Comedero), de 10 a 14; Tupac Amaru (Mza 9 L2 XVI Etapa, Alto Comedero), de 10 a 14; 10 Hectáreas (Mza2 L14, Alto Comedero), de 9 a 12 y de 14 a 17; Estanislao del Campo (Garita Policía, barrio Estanislao del Campo), de 14 a 18; Villa Las Rosas (Godoy Cruz/Juan B Justo), de 10 a 14; San José (Pringles/Calilegua, Plaza), de 9 a 12 y de 15 a 18; CPV Combate de Alto Comedero (47 Hectáreas), de 9 a 17 y CPV Malvinas, de 9 a 13.