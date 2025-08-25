En la última actualización del estado de trasitabilidad de rutas el Of. Sub Inspector Zerpa informó que se habilita media calzada sobre RN 52 KM 25 sentido (O/E), siendo removido del lugar el 2do rodado protagonista el cual quedó varado a hs. 01:00 aproximadamente en fecha 25/08/26.
Y se realiza ordenamiento de tránsito media calzada con paso alternado, dando paso en primera instancia a los vehículos situados en carril O/E y posterior a los de sentido E/O.
Desde la Dirección de Transito y Seguridad Vial dieron a conocer los estados de trasitabilidad de las rutas:
Rn 52 km 25 alt cuesta de lipan paso alternado media calzada sentido oeste-este
Complejo fronterizo integrado jama habilitado ambos sentidos arg-chi. Para todo tipo de vehículo.
Transitable con precaución
Rp 53 corte total desde loc puesto viejo hasta cruce cañada empalme con rn 34. Por trabajos de repavimentación
Rn34 alt interseccion con rp61 alt loc. Manantiales desvio de transito desde el dia 07 al 31 de agosto
Rp n°4 alt intersección airampo y esc. 190, corte total con desvios por rn9 b los molinos. Por contruccion de puente
Rn 9 alt cuesta de barcena hasta loc de volcan (neblinas)
Rn 52 km 194 paraje archivarca hasta salar de jama (por arena sobre la calzada)
Rp 79 desde loc el moreno hasta rn 51 - salta
Rp 78 desde loc el moreno hasta laguna colorada (cortes en diferentes partes)
Rp 83 tramo valle colorado hasta valle grande
Camino vecinal desde santa catalina hasta loc. El angosto
Rp 73 loc palca de aparzo
Rp 73 loc santa ana
Rp 73 loc caspala
Rn 40 desde loc de susques hasta loc puesto sey
Rn 40 alt loc cienaga de paicone - dpto santa catalina
Rp 78 desde el colorado hasta paraje tuska
Rp 13 loc de iturbe
Rp 4 alt puente arroyo las peras
Rp 70 desde rn 52 hasta rn 51-salta (km 34, km 38, km 40)
Rp 70b desde rn 52 hasta rn 51-salta (km 15 y km 53)
Rp 19 alt normenta - dpto ledesma