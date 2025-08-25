¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ANIVERSARIO

Aniversario 68° del barrio Alberdi

La agenda de festejos inicia con la "semana de Alberdi" que incluye propuestas deportivas, recreativas para los vecinos y culmina este viernes por la noche con un show musical 

Lunes, 25 de agosto de 2025 17:27
El barrio Alberdi celebra sus 68 años con un amplio programa de festejos

El barrio Alberdi se prepara para celebrar su 68º aniversario con una agenda cargada de actividades que reflejan el dinamismo, la identidad y el progreso de la comunidad. Los festejos cuentan con el respaldo del municipio capitalino la participación del Centro Vecinal, el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) y diversas instituciones locales.

Las actividades que se desarrollará en la ‘Semana de Alberdi’, incluirá:

  • 27 de agosto: juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio.
  • 29 de agosto: acto protocolar a las 9 de la mañana en el renovado Parque Alberdi, con izamiento de la bandera y la presencia de autoridades municipales y provinciales.

Javier Ugarte, administrador del C.I.C. Alberdi indicó que "los festejos centrales serán el viernes 29 de agosto, a partir de las 20 horas, con una serenata y la elección de la reina del barrio. Invitamos a todos los vecinos a sumarse; habrá grupos musicales, elección de la reina y muchas propuestas más”.

El presidente del Centro Vecinal, Norberto Alancay, puso en valor el acompañamiento del municipio, “los vecinos de Alberdi están muy contentos por el apoyo recibido y por la gran obra que se está realizando, que incluso ha tenido repercusión a nivel NOA”.

