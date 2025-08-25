Aniversario 68° del barrio Alberdi

El barrio Alberdi se prepara para celebrar su 68º aniversario con una agenda cargada de actividades que reflejan el dinamismo, la identidad y el progreso de la comunidad. Los festejos cuentan con el respaldo del municipio capitalino la participación del Centro Vecinal, el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) y diversas instituciones locales.

Las actividades que se desarrollará en la ‘Semana de Alberdi’, incluirá:

27 de agosto : juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio.

: juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio. 29 de agosto: acto protocolar a las 9 de la mañana en el renovado Parque Alberdi, con izamiento de la bandera y la presencia de autoridades municipales y provinciales.

Javier Ugarte, administrador del C.I.C. Alberdi indicó que "los festejos centrales serán el viernes 29 de agosto, a partir de las 20 horas, con una serenata y la elección de la reina del barrio. Invitamos a todos los vecinos a sumarse; habrá grupos musicales, elección de la reina y muchas propuestas más”.

El presidente del Centro Vecinal, Norberto Alancay, puso en valor el acompañamiento del municipio, “los vecinos de Alberdi están muy contentos por el apoyo recibido y por la gran obra que se está realizando, que incluso ha tenido repercusión a nivel NOA”.