25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Emilia Mernes no empieza con buen pie en Estados Unidos

La cantante no pudo llenar el teatro donde se presentó en Miami.

Lunes, 25 de agosto de 2025 14:35

Emilia Mernes, una de las artistas que más reproducciones de su música tiene en Argentina, tuvo un duro inicio en su gira por Estados Unidos, a pesar de haberse adjudicado shows “sold out”. 

La cantante no logró llenar el foro de sus primeras presentaciones en Miami, que se destacaron por la poca concurrencia y fuertes críticas de quienes participaron del evento. 

Si bien Mernes llenó varios estadios en Argentina y en Latinoamérica, no fue el mismo caso con su tour estadounidense. Pero lo que más llamó la atención fue el descontento de algunos fanáticos que sí asistieron al concierto en The Fillmore Miami Beach.

A través de las redes sociales, varios espectadores expresaron su enojo después de presenciar el show. Entre los comentarios que circularon, sus propios fanáticos mencionaron la “falta de carisma” y la performance de la artista, describiendo el espectáculo como "el show más horrible que vi en mi vida", "cero carisma", "habla como boba hoteando" y "Ni camina bien".

Por otra parte, desde el equipo de Mernes, el show se promocionaba como “sold out” y con entradas agotadas, mientras que la propia concurrencia dio a relucir lo contrario. Emilia aún tiene fechas en Los Ángeles, Nueva York y México.

