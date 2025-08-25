Hallan el cuerpo de un hombre flotando en un canal de riego

En la tarde del último sábado, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado flotando en un canal de riego de la Ruta Provincial Nº 46, en esta ciudad.

Según confirmaron fuentes policiales, el cadáver fue extraído del agua y trasladado de inmediato a la Morgue Judicial de Alto Comedero. El objetivo es realizar las pericias correspondientes para establecer su identidad, la data de la muerte y las causas exactas del fallecimiento.

La Justicia se encuentra abocada a la investigación de las causales del deceso.

Si bien las autoridades no proporcionaron detalles sobre la identidad de la víctima o posibles hipótesis, se trata de un sujeto de sexo masculino y mayor de edad.