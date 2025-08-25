Encuentro de la dirigencia y militancia peronista jujeña

Mientras los candidatos de La Libertad Avanza no salen del shock provocado por los audios de Spagnuolo y la candidata de Fuerza Patria aprovecha la volada para sacar ventaja, el peronismo provincial se prepara para movilizar el próximo viernes hacia esta ciudad y demostrar su musculatura de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Mientras los candidatos de La Libertad Avanza no salen del shock provocado por los audios de Spagnuolo y la candidata de Fuerza Patria aprovecha la volada para sacar ventaja, el peronismo provincial se prepara para movilizar el próximo viernes hacia esta ciudad y demostrar su musculatura de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Ese día al mediodía la dirigencia y militancia de toda la provincia se concentrará en la Asociación Gaucha Jujeña para la presentación y manifestar su explícito respaldo a los candidatos a diputados nacionales por el Frente Primero Jujuy Avanza e iniciar prácticamente dos meses de intenso trabajo proselitista.

Oficializada la lista de candidaturas se dará a conocer oficialmente el tridente electoral de los jujeños que desde el próximo fin de semana comenzará a recorrer el territorio llevando una alternativa concreta y con respuestas a todas las cuestiones y necesidades que pueda tener el electorado.

Pedro Pascuttini, en primer lugar; junto a Verónica Valente y Adrián Mendieta en segundo y tercer término respectivamente, son los candidatos titulares; mientras que María Candelaria Pérez, Santiago "Turko" Hamud y Mariana Gallo Mendoza, en ese orden completan los cargos legislativos suplentes.

Hablarán también a las bases los referentes de los sectores partidarios que lograron conformar una alianza electoral afirmada sólidamente en una unidad que venían insistentemente reclamando los peronistas: Carlos Haquim (Primero Jujuy), Rubén Rivarola (Jujuy avanza), Agustín Perassi (Gana Jujuy) y Rodolfo Tecchi (Hacemos Jujuy).

Con ellos estarán otras figuras del justicialismo local, conductores de agrupaciones, partidos provinciales y municipales que adhirieron al frente agrupando prácticamente a la totalidad del peronismo.

La experiencia de la gestión municipal y líderes indiscutidos en las regiones así lo demostrarán los intendentes Ariel Machaca (Abra Pampa), Karina Paniagua (Humahuaca) y Susana Prieto (Maimará).

Los presidentes de las comisiones municipales de Yavi, Rinconada, Volcán, Barrancas, Vinalito y de otros gobiernos locales como también autoridades de concejos deliberantes, ediles y dirigentes barriales, de organizaciones sociales, gremiales y comunidades se concentrarán en esta ciudad anticipando que será un acto partidario y popular masivo.

El Frente Primero Jujuy Avanza es para los jujeños la única alternativa con la cual pondrán freno a las medidas de ajuste y el modelo económico del Gobierno nacional que golpea a los argentinos y jujeños por igual.

El peronismo nuevamente se agrupa para trabajar e imponerse en las legislativas

PEDRO PASCUTTINI

Al día siguiente de la presentación de las candidaturas a diputados nacionales (el pasado 17) en la Justicia Nacional Electoral, los elegidos intensificaron sus actividades proselitistas, que ya venían ejecutando desde varios días atrás para medir su aceptación. Pedro Pascuttini cabeza de lista del Frente Primero Jujuy Avanza acrecentó su exposición mediática en diversos medios capitalinos y del interior logrando que los jujeños lo conocieran más allá de ser el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. “El empleo es la herramienta más efectiva para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Cada familia jujeña necesita la tranquilidad de tener un ingreso digno y sostenido en el tiempo”, sostuvo el candidato en sus intervenciones periodísticas. El pasado sábado estuvo en Rinconada junto al presidente del partido Primero Jujuy y diputado provincial Carlos Haquim acompañando a las autoridades y familias en la conmemoración del nuevo aniversario del Éxodo Jujeño.

La comunidad de Rinconada “es parte de nuestra provincia y es una bendita tierra en la que hay mucho por hacer, al igual que en todo Jujuy”, expresó. A la par Verónica Valente (también diputada provincial) continuó con su tarea en territorio en esta ciudad; y en El Carmen y zonas de influencia, Adrián Mendieta (edil electo en las elecciones de mayo pasado) retomó la tarea de visitar a los vecinos solicitándole su voto para octubre. En la cumbre del viernes, la dirigencia y militancia peronista del interior y de esta ciudad se volverán a ver las caras después de largos años en donde estuvieron a la deriva por la falta de conducción y contención desde que se interviniera el Partido Justicialista - Distrito Jujuy.

Hoy ante un camino llano y con un destino seguro en octubre, los peronistas nuevamente se agruparon para trabajar e imponerse de manera contundente en los comicios con candidatos que representan verdaderamente a las personas que quieren que sus pedidos sean escuchados en el Congreso de la Nación. Carlos Haquim, Rodolfo Tecchi, Rubén Rivarola y Agustín Perassi demostrando un gesto político ejemplificador con la consolidación de este espacio comenzaron a la vez a recomponer los puentes entre los diferentes sectores del peronismo local y aglutinarlos en base a la coincidencia de ideas, proyectos y trabajo conjunto en beneficio de todos por igual. Así, el Frente Primero Jujuy Avanza viene consolidando su liderazgo territorial en la provincia y se posiciona en el electorado hacia las legislativas.