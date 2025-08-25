Sobre la legalización de apps para el transporte

El presidente del Concejo Deliberante de la capital provincial, Lisandro Aguiar, recordó que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 8.073/2024, que establece el marco normativo para el servicio de transporte mediante aplicaciones.

Al surgir malos entendidos y propuestas de nuevas legislaciones, Aguiar aclaró que "el 17 de octubre de 2024, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 8073/2024, que regula y habilita el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, ya sea Didi, Uber, Cabify o cualquier otra que desee operar en el ámbito de San Salvador de Jujuy. Esto significa que hoy las aplicaciones pueden trabajar en la ciudad, cumpliendo determinados requisitos, como la inscripción en un registro de aplicaciones y la constitución de un domicilio legal para recibir las notificaciones pertinentes".

El titular del cuerpo legislativo agregó que, se trabajó de manera conjunta: "Incluso, el equipo gerencial de Uber se reunió con el Municipio, donde se acordaron los pasos a seguir. Lamentablemente, esta situación se estancó en los últimos meses y hoy la decisión está en manos de las aplicaciones. Quiero ser claro: si una aplicación se inscribe en el registro y constituye un domicilio, podrá operar en el marco de la ordenanza, sin ningún tipo de inconveniente. Esto es fundamental porque debemos garantizar la libertad de trabajo, la generación de empleo y, al mismo tiempo, la seguridad en el transporte de los vecinos de San Salvador".

Asimismo, el concejal destacó la necesidad de contar con vehículos habilitados y seguros correspondientes: "Como abogado, he visto casos de transportes no legales que, lamentablemente, tuvieron accidentes e incluso pérdidas de vida, sin que existiera un responsable legal. Eso lo debemos evitar. Tenemos que garantizar que los conductores sean personas aptas. Creemos que las aplicaciones representan un gran avance para el sistema de transporte de la ciudad, pero es imprescindible que se respeten las normativas".