Remisero condujo más de diez kilómetros a contramano

Un hombre de 56 años condujo más de diez kilómetros a contramano por la ruta nacional Nº 9 y por fortuna fue interceptado antes de provocar una tragedia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, cuando los efectivos policiales que circulaban por inmediaciones del puente Paraguay, en el barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña, observaron al conductor de un remis marca Fiat Cronos que había ingresado a la autovía a contramano, generando pánico entre los conductores que circulaban por el lugar.

De inmediato se inició un seguimiento controlado que superó los diez kilómetros en dirección al sur y en inmediaciones de casilla de turismo, lograron darle alcance.

Los efectivos identificaron al conductor, tratándose de un efectivo policial retirado de 56 años y luego de someterse a la prueba de alcoholemia, arrojó como resultado positivo 2.04 g/l de alcohol en sangre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el protagonista sea alojado en la sede policial hasta que recupere su lucidez y que el Juzgado Contravencional se hiciera cargo de las actas correspondientes.

El hombre implicado en el hecho, manifestó entre balbuceos que conducía desde un sector del norte de la ciudad y sin querer tomó la autovía contraria sin percatarse de ello, recorriendo más de diez kilómetros hasta que fue interceptado.

Los efectivos de la Seccional 32º del barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña, quedaron a cargo de las actuaciones complementarias por disposición del representante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.