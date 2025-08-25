¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Santa Patrona

Los purmamarqueños honran a Santa Rosa

El sábado 30 será la fiesta patronal con misa central a las 10, procesión a las 11 y a las 13 un pasaje cultural.

Lunes, 25 de agosto de 2025 01:01
PREPARACIÓN | PARA ENTRONIZAR LA IMAGEN (FOTO: PURMAMARCA DIARIO DIGITAL).

El pueblo del cerro de los siete colores está transitando la novena en honor a su patrona Santa Rosa de Lima. A diario se reza el Rosario por las calles del pueblo a las 7 de la mañana y la santa misa a las 20 en el templo purmamarqueño.

Hoy con el tema "El entusiasmo de la vida" se pedirá por las intenciones de la Escuela Primaria Nº 21 "Pedro Goyena" y el Bachillerato Nº 18 "Héctor Hugo Cazón" así como por la Banda "San Cayetano". Piden acercar una foto de la familia para bendecir y colaborar con cuadernos y biromes.

Mañana abordarán "La manifestación de esperanza frente a los que sufren" rezando por la familia municipal y la Banda "Virgen de Luján". Tienen que llevar el cuadro de un santo o Virgen para bendecir y se puede colaborar con artículos de limpieza.

El miércoles, "La misión de la esperanza", orando por los gauchos, jubilados y adultos mayores de la localidad; Banda "Perpetuo Socorro". Se bendecirán las fotos de los fieles difuntos y recibirán donaciones de mercaderías.

El jueves, con el tema "El sentido de la felicidad plena", se rezará por las bandas de sikuris, samilantes y el Club Santa Rosa. Piden llevar los instrumentos para bendecir y colaborar con artículos de librería para la Catequesis.

En las vísperas del viernes, a las 7 se rezará el Rosario por las calles, a las 12 el repique de campanas, a las 13.30 partida de las imágenes desde la comunidad de La Ciénaga, a las 17.30 recepción de las imágenes de las comunidades vecinas acompañadas por las bandas de sikuris y los samilantes en La Comarca. A las 20 se rezará por las comunidades vecinas y los servidores, solicitan acercar ofrendas para la misa central. A las 21 la tradicional kermés en la Escuela "Pedro Goyena", a las 22 vigilia con oración y alabanzas, a las 0 entonación del Himno Nacional Argentino y saludo a la patrona Santa Rosa.

El sábado 30 de agosto será la fiesta patronal con repique de campanas y Rosario del alba a las 6, a las 7 desayuno, a las 8 misa de peregrinos, a las 9.30 acto protocolar en la plaza 9 de Julio, a las 10 misa central, a las 11 procesión por las calles del pueblo, a las 13 pasaje cultural y a las 14 almuerzo comunitario en el Club Santa Rosa. (Eugenia Sueldo)

 

