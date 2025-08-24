¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Venezuela
Roy Sullivan
La Quiaca
Guerra Rusia-Ucrania
Femicidio
Colapinto
vacunación
San Pedro
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
ruta 9
Colapinto entrenando en vacaciones para volver con todo

A una semana del Gran Premio de Países Bajos, el piloto argentino compartió un video de su intensa rutina en redes.

Domingo, 24 de agosto de 2025 12:37

Después del Gran Premio de Hungría y del posterior test para Pirelli en el Hungaroring, Franco Colapinto armó las valijas y se tomó un merecido descanso luego de lo que fue la primera parte de la temporada de la Fórmula 1, donde el piloto argentino tuvo acción en ocho de los 14 primeros Grandes Premios.

Y, si bien durante el receso los equipos y pilotos no pudieron realizar ninguna actividad relacionada con la competencia, incluyendo pruebas o trabajos de desarrollo en los autos, nada impidió que Franco mantuviera su intensa rutina de entrenamiento, mientras se divertía con amigos y familia en Formentera y en distintos puntos de España.

 Y, si bien durante el receso los equipos y pilotos no pudieron realizar ninguna actividad relacionada con la competencia, incluyendo pruebas o trabajos de desarrollo en los autos, nada impidió que Franco mantuviera su intensa rutina de entrenamiento, mientras se divertía con amigos y familia en Formentera y en distintos puntos de España.

Así lo evidenció el mismo Colapinto en sus redes sociales, donde compartió un divertido posteo, con algunas fotos y videos de estos días lejos de la pista: "Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Qué empiecen las carreras. Dale, locoooo". Pero entre comidas espectaculares y mucho mar, hubo un video que llamó todavía más la atención: su durísimo entrenamiento de cuello. Una parte fundamental en la rutina de un piloto, que debe fortalecer principalmente esa zona para poder soportar los niveles extremos de fuerza G a los que se exponen arriba del auto, sobre todo en las curvas de alta velocidad y en las desaceleraciones más bruscas.

 

