23 de Agosto
Rugby

Triunfo histórico de Los Pu,mas: vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina

Tras una gran reacción, dieron vuelta el resultado y ganaron 29-23 en el estadio de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship

Sabado, 23 de agosto de 2025 20:22

Los Pumas consiguieron este sábado un triunfo histórico al imponerse por 29 a 23 a los All Blacks, por la segunda fecha del Rugby Championship en el estadio de Vélez Sarsfield, en lo que significó la primera victoria en suelo argentino frente al gigante oceánico.

 

Argentina había vencido tres veces a Nueva Zelanda, pero nunca como local: la primera vez fue en 2020 en Australia por 25 a 15, y los dos triunfos siguientes fueron en 2022 como visitante, primero por 25 a 18 y luego por 38 a 30.

Con este triunfo de Los Pumas, el historial quedó con 25 enfrentamientos, de los cuales 21 los ganaron los All Blacks y los otros 4 fueron para Argentina.

