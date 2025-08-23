¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23 de Agosto,  Jujuy, Argentina
San Pedro
Colegio de Arquitectos
Localidad de El Piquete
Incendios en Jujuy
Ruta Nacional Nº66
Elecciones 2025
Martín Rappallini
Liga Jujeña
Barrio Chijra
Aniversario del Éxodo jujeño
Aniversario del Éxodo Jujeño

Batallón de jóvenes “Decididos por la Patria”

Por orden de Belgrano, Eustoquio Díaz Vélez formó un grupo armado para que proteger la retaguardia.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
BATALLÓN | DE LOS “DECIDIDOS POR LA PATRIA”.

Luego del fracaso de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, Belgrano se había hecho cargo del Ejército del Norte, en retirada en la Posta de Yatasto el 26 de marzo de 1812.

Luego del fracaso de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, Belgrano se había hecho cargo del Ejército del Norte, en retirada en la Posta de Yatasto el 26 de marzo de 1812.

 

Díaz Velez lo nombró batallón de los "Decididos por la Patria", quienes pusieron a disposición del regimiento, caballos y armas.

 

Ante el avance realista la situación se volvió muy crítica y a mediados de julio supo que el enemigo llegaba a La Quiaca y decidido a no dejar a su alcance nada que le pudiese ser útil, organizó durante el transcurso de agosto el llamado Éxodo, ordenando a la población civil replegarse junto con el ejército y quemar todo lo que quedase detrás, para entorpecer el avance realista.

Conformación

Y como era fundamental mantener al enemigo replegado, hasta desocupar la ciudad, encomendó a su segundo, el mayor general Eustoquio Díaz Vélez, cumplir con el objetivo de formar un grupo armado que protegiera la retaguardia.

Es así que nace un regimiento de granaderos de caballería, compuesto por gauchos jujeños, pero también puneños y tarijeños, todos voluntarios, y en su gran mayoría menores de 20 años.

Por el espíritu y la firmeza con que se unieron a la causa, no dudando siquiera de poner a disposición del regimiento, caballos, armas y enseres, Díaz Velez lo nombró batallón de los "Decididos por la Patria".

 

