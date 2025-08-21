¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Agosto, Jujuy, Argentina
Buscan a Hilda Aide Vilte

La mujer falta de su hogar desde el 17 de agosto.

Jueves, 21 de agosto de 2025 09:59

Familiares y vecinos buscan dar con el paradero de Hilda Aide Vilte de 52 años de edad con domicilio en el barrio Alto Comedero quien falta de su domicilio desde el pasado 17 de agosto.

La mujer corresponde a la siguiente descripción física es de contextura física robusta, tez trigueña, cabello lacio de color negro con tintes de color rojizo.

Al momento de su desaparición vestía campera de abrigo corta de color rosado opaco, pantalón vaquero clásico al cuerpo de color azul claro y zapatillas blancas.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 38868286307 o al 3886860239 o concurrir a la seccional más cercana.

