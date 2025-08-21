¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Transporte público
alcoholicos anonimos
Exodo
I Encuentro, hoy en El Cabildo
Conciencia Animal
Plinio Zabala
Promoción 1975
Don Bosco
La columna
El tiempo en Jujuy
Transporte público
alcoholicos anonimos
Exodo
I Encuentro, hoy en El Cabildo
Conciencia Animal
Plinio Zabala
Promoción 1975
Don Bosco
La columna
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipio capitalino

Programa de actividades por el Éxodo Jujeño

Mañana a las 19 Marcha Evocativa y el sábado, acto y desfile.

Jueves, 21 de agosto de 2025 07:05
DESFILE | SERÁ EL SÁBADO A LAS 9.30 EN AVENIDA FORESTAL DE ALTO COMEDERO

En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria.

Mañana tendrá lugar la tradicional Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño, una de las manifestaciones más significativas de esta conmemoración. La concentración comenzará a las 17 en avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández.

A las 19 se pondrá en marcha el recorrido hacia el Puente Gorriti, donde a las 20 se realizará la lectura del Bando del General Belgrano y la quema simbólica sobre el lecho del río Xibi Xibi.

La marcha continuará hasta la Plaza de los Inmigrantes, donde se producirá la desconcentración.

En tanto, el sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

La Municipalidad destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, recordando el sacrificio y la valentía de quienes protagonizaron aquella gesta heroica.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD