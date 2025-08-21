Programa de actividades por el Éxodo Jujeño

En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria.

Mañana tendrá lugar la tradicional Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño, una de las manifestaciones más significativas de esta conmemoración. La concentración comenzará a las 17 en avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández.

A las 19 se pondrá en marcha el recorrido hacia el Puente Gorriti, donde a las 20 se realizará la lectura del Bando del General Belgrano y la quema simbólica sobre el lecho del río Xibi Xibi.

La marcha continuará hasta la Plaza de los Inmigrantes, donde se producirá la desconcentración.

En tanto, el sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

La Municipalidad destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, recordando el sacrificio y la valentía de quienes protagonizaron aquella gesta heroica.