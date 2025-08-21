I Encuentro, hoy en El Cabildo

Hoy, desde las 8.30, se realizará el 1° Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas, "Raíces de mi tierra, fuerza de mi sangre".

Este trascendental encuentro, organizado por la Asociación Gaucha Jujeña "Éxodo Jujeño", busca visibilizar el rol de la mujer en la tradición gaucha, su aporte a la cultura e identidad de nuestra provincia y su legado en la historia.

Programación

Luego del izamiento de la Bandera en explanada de Casa de Gobierno, se hará una ofrenda floral en el Salón de la Bandera y sentido Homenaje a las mujeres de la Patria.

En el Salón Éxodo de El Cabildo, a las 9 habrá recepción de delegaciones, acto de apertura con autoridades. A continuación, la profesora Irene Ballatore dará una conferencia sobre "La mujer en la historia gaucha argentina", posteriormente iniciará la Ronda de relatos: "Mi historia como mujer gaucha" y Debates sobre el rol de la mujer en la cultura gaucha, su participación en las actividades tradicionales y su aporte a la identidad local.

Luego la escritora Rosana Herrera expondrá sobre "Hacedores y Hacedoras de la Marcha Evocativa en su 70° aniversario". Y a las 13, compartirán un almuerzo criollo.

La jornada continuará a las 15, con la conferencia: "Homenaje a las heroínas y mártires de la independencia" a cargo de la profesora Anahí Gareca, seguida de "El sentir de la copla" brindada por la coplera jujeña Elsa Tapia.

Desde las 16.15, habrá Muestra de artesanías gauchas y luego presentación de actividades artísticas.

A las 18, se hará entrega de reconocimientos, y a las 19, Cierre y despedida.