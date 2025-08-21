¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
tartagal
alto comedero
LIBERTADOR
San Pedro

San Pedro

Poseía estupefacientes

Tiene una condena de ejecución condicional y fue detenido en la calle.

Jueves, 21 de agosto de 2025 04:03
Aprehensión | al ver a la Policía intentó fugarse.

Un hombre que tiene una condena de ejecución condicional fue detenido con estupefacientes en la vía pública.

Un hombre que tiene una condena de ejecución condicional fue detenido con estupefacientes en la vía pública.

El hecho se registró el pasado martes alrededor de las 19.20 sobre un tramo de la calle Tulipanes del barrio 9 de Julio de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que efectivos de Infantería de la Unidad Regional 2 divisaron a un sujeto de 20 años que, al verlos, emprendió la fuga. Sin embargo fue reducido a los pocos metros.

Al ser sometido a una requisa, el personal policial le incautó estupefacientes. Además, al consultar con el Cic, cayeron en cuenta que registraba una condena de ejecución condicional, antecedentes penales y medidas restrictivas de prohibición de salida del país y de acercamiento.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 26°, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

