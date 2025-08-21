La Quiaca: secuestran más de 50 kilos de cocaína ocultos en los tanques de un camión

Este miércoles por la noche un camión fue interceptado por efectivos policiales sobre ruta nacional 9, dónde logro incautarse un millonario cargamento de cocaína.

Este miércoles por la noche un camión fue interceptado por efectivos policiales sobre ruta nacional 9, dónde logro incautarse un millonario cargamento de cocaína.

El operativo se concreto mediante una denuncia anónima que recibió la Brigada de Investigaciones La Quiaca.

MOMENTO EN QUE ABREN LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE Y EXTRAEN EL ALCALOIDE

Luego con la orientación del Ministerio Público de la Acusación cargo de Alberto Mendivil, actuó en consecuencia. Fuentes inobjetables señalaron a El Tribuno de Jujuy alrededor de las 22.30 de este miércoles, los efectivos tenían "el dato" que un camión estaría transportando alcaloides.

El rodado, que había desde esta ciudad fronteriza logro evadir algunos controles, hasta que fue interceptado unos kilómetros antes de Abra Pampa.

A simple vista los efectivos no encontraron nada extraño dentro del rodado, pero ante la presunción de un delito. El fiscal del Mpa ordenó el rodado sea trasladado hasta dependencias del Cuerpo de Infantería, de esta ciudad norteña.

En ese ínterin se solicitó la colaboración de Aduana Nacional La Quiaca, para que con el scanner puedan detectar algún cuerpo extraño en otras partes del camión.

Efectivamente, en los tanques de nafta pudo divisarse cuerpos extraños, por lo que se procedió a vaciar el combustible. Luego, al abrir el material Pvc de los tanques, los efectivos encontraron dos cajas metálicas herméticamente cerradas.

Y en su interior paquetes rectangulares, que al ser sometidos a la prueba de campo narcotest arrojó se trataba de cocaína, con un peso total de cincuenta y dos kilos, doscientos setenta gramos.

En conferencia de prensa el fiscal Alberto Mendivil del Mpa La Quiaca, informó que " el trabajo fue muy profesional” por el modo en que iba oculta la droga.

Además, pudo saberse que por el hecho se procedió a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, sin antecedentes penales y de edad media es decir jóvenes.

Todos oriundos de la Puna Jujeña, y se trataba de establecer la vínculos entre los detenidos como así también qué tipo de actividad realizan.

Por otra parte, el procurador general Sergio Lello Sánchez informó, debido a la cantidad y modalidad del delito, la causa fue derivada a la Procuración Especializada en Delitos de Narcotráfico (Procunar) para su tratamiento judicial federal.

Es el segundo procedimiento importante antidrogas que realiza el Mpa La Quiaca en lo que va del año.