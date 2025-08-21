Apuap realizará 48 horas de protesta

La Asociación de Profesionales de la Administración Pública de Jujuy (Apuap) realizó una asamblea en la que rechazaron la propuesta salarial del Gobierno de la provincia y determinaron un paro de 48 horas para la próxima semana.

Los profesionales calificaron de "insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva" la propuesta salarial del gobierno provincial. Ante la falta de una oferta que compense la pérdida del poder adquisitivo, el gremio ha decidido dar continuidad a su plan de lucha el lunes 28 en donde se hará una concentración en el puerta del hospital Pablo soria. El jueves 28 se realizará una “volanteada” en la peatonal en donde darán a conocer la crisis que atraviesa el sector.

La propuesta gubernamental, que ofrece un aumento de 18.225 pesos para el salario inicial y no supera los 28 mil para las categorías más altas, fue considerada insuficiente en un contexto de inflación acelerada. Según APUAP, este ajuste histórico y las precarias condiciones laborales han provocado una grave crisis de recursos humanos profesionales en toda la Administración Pública, visible en sectores clave como Salud, Educación y Desarrollo Humano.

El gremio exige al Gobierno la inmediata negociación paritaria y piden un salario que igual la canasta básica total, aumento del reconocimiento por título universitario, mejora en el coeficiente por antigüedad, incremento del adicional por disponibilidad permanente, entre otros puntos.