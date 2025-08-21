¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Caso $Libra
Andis
Huso horario
Búsqueda de personas
Producción
Búsqueda de personas
Apuap
Onda estudiantil
wandagate
Conadu Histórica
Caso $Libra
Andis
Huso horario
Búsqueda de personas
Producción
Búsqueda de personas
Apuap
Onda estudiantil
wandagate
Conadu Histórica

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Buscan a tres adolescentes

Tienen entre 14 y 16 años con domicilio en Alto Comedero y Reyes.

Jueves, 21 de agosto de 2025 10:41

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de Mujeres, Niñas y personas de la Diversidad (Cindac) informó que se activó el protocolo de tres adolescentes que faltan de su hogar.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de Mujeres, Niñas y personas de la Diversidad (Cindac) informó que se activó el protocolo de tres adolescentes que faltan de su hogar.

Valentina Mérida

Familiares y amigos de Valentina Esmeralda Beatriz Mérida se encuentran abocados a la búsqueda de la joven de 16 años con domicilio en el barrio Alto Comedero de nuestra ciudad y quien falta de su hogar desde el 16 de agosto.

Se supo que la jovencita es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo de color castaño oscuro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de jeans celeste y zapatillas blancas.

Santiago Emanuel Lacci

Buscan dar con el paradero de Santiago Emanuel Lacci de 14 años de edad con domicilio en la localidad de Reyes.

El niño mide 1.70 metros y es de contextura física delgada, de tez blanca, cabello corto de color negro y tiene una cicatriz en una de sus manos.

Al momento de su desaparición vestía buzo de color verde agua.

Maite Samira Barrios

En la localidad de Reyes buscan también a Maite Samira Barros también de 14 años.

La jovencita mide 1.55 metros y es de tez trigueña, contextura física delgada, cabello corto ondulado de color negro.

Al momento de su desaparición vestía campera marrón, buzo negro, pantalón negro de gabardina, gorra tipo visera de color celeste.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de cualquiera de estos tres jóvenes pueden comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD