Buscan a tres adolescentes

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de Mujeres, Niñas y personas de la Diversidad (Cindac) informó que se activó el protocolo de tres adolescentes que faltan de su hogar.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de Mujeres, Niñas y personas de la Diversidad (Cindac) informó que se activó el protocolo de tres adolescentes que faltan de su hogar.

Valentina Mérida

Familiares y amigos de Valentina Esmeralda Beatriz Mérida se encuentran abocados a la búsqueda de la joven de 16 años con domicilio en el barrio Alto Comedero de nuestra ciudad y quien falta de su hogar desde el 16 de agosto.

Se supo que la jovencita es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo de color castaño oscuro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de jeans celeste y zapatillas blancas.

Santiago Emanuel Lacci

Buscan dar con el paradero de Santiago Emanuel Lacci de 14 años de edad con domicilio en la localidad de Reyes.

El niño mide 1.70 metros y es de contextura física delgada, de tez blanca, cabello corto de color negro y tiene una cicatriz en una de sus manos.

Al momento de su desaparición vestía buzo de color verde agua.

Maite Samira Barrios

En la localidad de Reyes buscan también a Maite Samira Barros también de 14 años.

La jovencita mide 1.55 metros y es de tez trigueña, contextura física delgada, cabello corto ondulado de color negro.

Al momento de su desaparición vestía campera marrón, buzo negro, pantalón negro de gabardina, gorra tipo visera de color celeste.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de cualquiera de estos tres jóvenes pueden comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio.