21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Copa Libertadores
Liga Jujeña
Complejo Ibiza
Ultramaratón
Futbol infantil
Arte Comic
Biblioteca infantil Artekis
San Pedro
PALPALÁ
centro capitalino
Centro capitalino

Tenía pedido de captura fue perseguido y detenido

Intentó escapar al ver una comisión policial. También tenía pasta base.

Jueves, 21 de agosto de 2025 01:52
Detención | momento en que esposaron al inculpado.

Un hombre que tenía un pedido de captura, fue detenido en pleno centro capitalino.

Un hombre que tenía un pedido de captura, fue detenido en pleno centro capitalino.

El episodio se registró el pasado martes alrededor de las 12.15 sobre un tramo de la avenida Italia del barrio Centro.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 40 años transitaba por el sector, cuando se percató de la presencia de una comisión policial y emprendió la fuga.

Pese a intentar escapar y a la resistencia que opuso, fue reducido por el personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1.

Al realizan una requisa al inculpado, los efectivos incautaron una bolsa cuya sustancia fue sometida a una prueba de campo, por personal de Narcotráfico, que arrojó resultado positivo para pasta base.

El malviviente también tenía un pedido de captura por el delito de violencia de género, por lo que fue trasladado a la Seccional 61°, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

