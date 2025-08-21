Vive con el orgullo de ser tallador de obras en roble

Entre gubias, talladores y maderas, forja su sueño artesano desde hace dos años con una constancia que se imprime en cada una de sus piezas.

Entre gubias, talladores y maderas, forja su sueño artesano desde hace dos años con una constancia que se imprime en cada una de sus piezas.

Enzo Flores es un artista tallador del roble que le otorga al noble material, una idea enfocada desde lo original.

QUIRQUINCHO | MULTIFUNCIONAL PRECIOSA PIEZA QUE PUEDE SER UN REGALO IDEAL.

"Trabajar con la madera para mí es una satisfacción grande, utilizar las manos me genera una linda sensación además de tener la fuerza para llegar a un buen trabajo", expresó este joven que dedica su tiempo a efectuar piezas únicas y decorativas.

"Siento un orgullo grande porque a la madera se le da vida a través de las formas, tiene su dificultad pero es el desafío", explicó.

La madera elegida por el creativo es el roble, con la que concreta lindos diseños que tienen distintas funcionalidades.

DISEÑO FLORAL | HERMOSOS COFRES CONTORNEADOS EN DETALLE

Un ejemplo es el vistoso portabotellas con portacopas incluido, también los cofres para bijouterie o un espectacular quirquincho que puede o no contener yerba y azúcar o una caja con un tallado a relieve delicado.

Todo es posible en este mundo donde conviven portacelulares y cajitas con detalles florales y de aves que adornan con sus figuras, las piezas que nacen desde las manos del tallador.

Este oficio lleva todo un proceso artesanal, hecho a mano ya que no posee la máquina para hacer en cantidad. Así es que se trata de ediciones limitadas y que llevan su tiempo de dedicación.

PORTACELULARES | UNA LABOR ESPECTACULAR Y MILIMÉTRICA, HECHA A MANO.

La bijouterie con piedras semipreciosas y un trabajo de engarzado con cadenas de acero quirúrgico en dijes, pulseras y colgantes para dispositivos móviles; se luce entre las obras que realiza y que, en todo momento, rodean su arte en madera. En "bijou" brillan con fuerza las pulseras con el ojo turco de protección, los dijes de letras, los anillos y los aros de porcelana. "Es un constante aprendizaje que resalto porque trabajar con las manos es un orgullo", reveló Flores.

Hermandad y gran dedicación

TALLADO EN ZOOM | YERBERO Y AZUCARERO QUE EXPONE LAS VETAS DEL ROBLE.

La madera es el material noble con el que Enzo Flores elige darse una oportunidad como artesano y mediante el tallado, surgir en el plano laboral. Es que fue el inicio de una tarea digna que decidió aprender junto a su hermano para realizarse. “Me gusta aprender de este oficio, cada vez quiero tallar más y completar todas las ideas que tengo”, indicó Flores quien animado con aprender otras actividades manuales, también hace de la bijouterie una forma de expresión y de diseño en accesorios. Esta faceta moviliza su creatividad desde otra perspectiva. “Me gusta armar las pulseras, las combinaciones con las mostacillas y con los ojos turcos; pero también hacer los aros desde cero, no solo con acero quirúrgico”, comentó.

Así, la fraternidad de una tarea original fue compartida en familia. “Miraba a mi hermana cómo trabaja la porcelana fría y ahora estoy aprendiendo. Se puede hacer de todo; como frutas, galletitas, personajes de dibujos animados”, indicó con emoción sobre esta propuesta que participó de ferias y tiene una grata aceptación en la comunidad.