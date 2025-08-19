Nuevas unidades 0Km para el transporte público de pasajeros

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la presentación de nuevas unidades 0 km. que se suman al sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad. Se trata de vehículos incorporados por la empresa Santa Ana, que continúa con su plan de renovación de flota, alcanzando así un total de 24 unidades nuevas en lo que va del año.

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la presentación de nuevas unidades 0 km. que se suman al sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad. Se trata de vehículos incorporados por la empresa Santa Ana, que continúa con su plan de renovación de flota, alcanzando así un total de 24 unidades nuevas en lo que va del año.

Durante el acto, el intendente destacó la importancia de esta inversión para mejorar la calidad del servicio en distintos sectores de la ciudad, “desde la pandemia que no teníamos esta noticia, ya que el transporte había dado varios pasos para atrás, pero con mucho tesón, con mucha fuerza y resistencia, las empresas están haciendo un esfuerzo por dar más y mejores servicios”, afirmó.

Subrayó también el papel destacado de la empresa Santa Ana, “la empresa Santa Ana, a la vanguardia, está haciendo este gran esfuerzo, presentando veinticuatro unidades en lo que va del año. Esto posibilita mejores servicios, cumplir más firmemente con mejorar las frecuencias asignadas, llegando desde las 30 Hectáreas, desde Alto Comedero, otros sectores también de este populoso barrio, y Malvinas”.

Asimismo, anunció la incorporación de una unidad con un nuevo perfil de servicio, “nos traen también una novedad de un vehículo que va a incursionar como una alternativa de empresa, que es un vehículo mediano, un vehículo para 21 pasajeros, y que también va a ofrecer distintos tipos de servicios especiales a diversos sectores de la comunidad, teniendo en cuenta que la ciudad también está asumiendo un rol turístico productivo, y que es importante también a los empresarios darle alternativas para generar este tipo de ofertas”, añadió.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, también valoró positivamente la continuidad del proceso de modernización, “una buena noticia que viene siendo reiterativa en los últimos noventa días. Se están incorporando tres unidades 0KM de la empresa Santa Ana, con esto la empresa llegaría a las veinticuatro unidades nuevas en lo que van en estos últimos 90 días”, explicó.

El funcionario remarcó además que las nuevas unidades reforzarán los recorridos hacia sectores estratégicos, “las unidades están siendo destinadas a Alto Comedero, a Malvinas y al tramo más largo que se hace, que es hasta la zona de Reyes, de manera tal que la multiplicidad de las líneas que están prestando están sintiendo un fuerte efecto de la incorporación de unidades 0KM para seguir mejorando este sistema de transporte que estuvo tan golpeado en los últimos años y que está empezando a tener vestigios de mejora”.

Finalmente, sostuvo que esta mejora es fruto del trabajo conjunto, “se está empezando a ver un poquito de lo que se viene trabajando en forma conjunta entre el empresariado, los trabajadores y el municipio para generar un mejor servicio a la comunidad”, concluyó.

A su turno, el propietario de la empresa Santa Ana, Jorge Castelli, reafirmó el compromiso de la firma con la renovación del servicio, “nos habíamos comprometido en una renovación de unidades y, a medida que nos van entregando paulatinamente, vamos presentando al intendente y a la sociedad. Son unas unidades que están asignadas a Malvinas y Alto Comedero”, señaló.