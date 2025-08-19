Trabajan sobre la Ley de Residencias

La Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia se reunió con Gabriel Fernández, secretario General de Apuap y Anahú Mendoza, secretaria de Capacitación de dicho gremio para abordar el proyecto de Ley referente a la modificación de la Ley Provincial N° 6.295 del Sistema provincial de Residencias de las ciencias de la salud.

El titular de la misma Omar Gutiérrez, explicó que el encuentro se centró en el análisis del proyecto con el objetivo de fortalecer la formación de recursos humanos en el sistema sanitario provincial.

"Estamos trabajando en una norma que ya tuvo modificaciones hace unos años, pero que necesita ser revisada y actualizada. Hoy el sistema de residencias atraviesa una crisis a nivel nacional y provincial, por lo que necesitamos que nuestros residentes se queden en Jujuy, para eso queremos garantizar su permanencia y mejorar sus condiciones laborales", expresó.

Entre los puntos destacados del proyecto mencionó la propuesta de implementar el pase automático a planta permanente de los profesionales una vez finalizada su etapa de formación, evitando así la migración de especialistas hacia otras jurisdicciones.

Subrayó la importancia de reconocer la tarea de los formadores que acompañan a residentes y de incorporar derechos laborales, entendiendo que los médicos residentes no solo se forman, sino que también cumplen funciones dentro del sistema de salud.

Finalmente señaló que la Comisión continuará recibiendo aportes de los sectores para enriquecer el proyecto "y garantizar una ley que atienda las necesidades de los profesionales de la salud y de la comunidad jujeña".

Las reformas persiguen el fortalecimiento de la calidad formativa, equidad en el acceso, permanencia de profesionales en el sistema, mejora de las condiciones laborales y académicas, y la incorporación de herramientas institucionales.