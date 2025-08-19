Más representantes estudiantiles

Brunella Milagros Sánchez Agüero es la flamante representante 2025 del Bachillerato N° 16 "Paso de Jama". La acompañan Briana Morena Mattos, primera princesa; Nahiara Mía, segunda princesa; y Agustín Chavarría, chico 10.

La elección, realizada en el establecimiento del barrio Los Huaicos, contó con gran presencia de familiares y amigos de las candidatas, que le pusieron el color al evento. No faltó el tradicional vals de las candidatas con los pajes.

BACHILLERATO 16 | BRUNELLA MILAGROS SÁNCHEZ AGUERO JUNTO A BRIANA MATTOS, NAHIARA MÍA Y AGUSTÍN CHAVARRÍA.

Así fue como los chicos de "Bachi" 16 vivieron su fiesta junto a Brunella que será una de las protagonistas de la elección capital a realizarse el 14 de septiembre próximo.

Técnica de Perico

Tatiana García es la reina de la Escuela de Educación Técnica N°1 "Humberto Samuel Luna"; Mientras que la bella Leonela Busellato fue elegida primera princesa y Marilyn Salazar, segunda princesa. También Luján Gutiérrez fue distinguida como miss simpatía; Guadalupe Tejerina, señorita elegancia; y Oriana Irala, señorita técnica.

Córdoba tiene representante

CATALINA SÁNCHEZ | REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE CÓRDOBA.

Catalina Sánchez se convirtió en la representante 2025 del estudiantado cordobés.

La joven fue electa recientemente durante una velada que contó con el acompañamiento de la Casa de Jujuy en la provincia mediterránea.

Junto a la bella Catalina Sánchez fueron electas Agustina Andraos, primera representante; Fiorella Villafañe, segunda representante; Abigail Segovia, miss elegancia; y Ángeles Campos, miss simpatía.

En la ocasión, el grupo Clan Tumbao, con su coreógrafo jujeño, deleitó a los presentes con cuadros de baile.

La reina cordobesa participará de la elección nacional que se llevará a cabo el 26 de septiembre venidero a las 21 en el estadio 23 de Agosto.

