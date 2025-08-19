Asaltaron a una mujer con un arma blanca

Una mujer fue víctima de un violento robo perpetrado por una pareja que la persiguió, amenazó con un arma blanca y sustrajo dinero.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una mujer fue víctima de un violento robo perpetrado por una pareja que la persiguió, amenazó con un arma blanca y sustrajo dinero.

El lamentable hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 16 en la intersección de la avenida Puesto de Marques y la calle Carlos Gardel del barrio San Pedrito de la capital jujeña, de acuerdo a fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que una mujer transitaba por el sector, cuando se cruzó a una pareja con la que tiene un viejo resquemor.

Los inculpados comenzaron a vociferarle insultos y amenazas, por lo que la víctima intentó escapar, pero tropezó y fue alcanzada por la inculpada que le colocó un arma blanca en el cuello y la amenazó con herirla si se movía.

Al mismo tiempo, el malviviente revisó los bolsillos a la mujer, sustrajo 10 mil pesos y emprendió la fuga junto a su cómplice.

Posteriormente la víctima se dirigió a la Subcomisaria San Francisco de Álava, donde denunció el episodio y aportó la identidad de uno de los protagonistas.

Los efectivos policiales realizaron recorridos en búsqueda de los agresores, pero fue con resultado negativos.

Por último, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la dependencia policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.