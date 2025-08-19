Racing Club va hoy por la remontada

Racing recibirá a Peñarol de Uruguay en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1 a 0 en Montevideo.

Racing recibirá a Peñarol de Uruguay en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1 a 0 en Montevideo.

El encuentro se disputará en el estadio "Presidente Perón" de Avellaneda desde las 21.30, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan.

El equipo del entrenador Gustavo Costas viene de perder agónicamente 2 a 1 ante Tigre, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Avellaneda ganaban 1 a 0 en medio de una noche de flojos rendimientos pero, en los últimos cinco minutos, el conjunto de Victoria anotó en dos ocasiones, se llevó los tres puntos y generó los silbidos del público de Racing para sus jugadores.

En esta derrota ante Tigre, el DT Costas paró un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de vuelta ante Peñarol donde volverán los titulares que jugaron la ida en Uruguay.