Mañana sesiona la Legislatura

Se confirmó que para mañana a las 10 se llamará a sesión en la Legislatura, y hoy a las 11 se realizará la labor parlamentaria y se definirá el Orden del día.

Entre los temas que estarán incluidos será el tratamiento de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 y tomará estado parlamentario el proyecto de Modificarán de la ley de Residencia médicas.

Aclaración

En la nota publicada en la página 2 de la edición de ayer se consignó erróneamente el nombre de Susana Chalabe como candidata a diputada nacional de Fuerza Patria Jujuy, cuando en realidad debió decir Alicia Chalabe.

El Tribuno de Jujuy pide las disculpas del caso.