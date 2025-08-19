¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Antofagasta
» Jala University
Caso Matías Jurado
Liga del Ramal
Día del Niño
PRIMERA NACIONAL
fósiles
arma blanca
Copa Libertadores
Copa Libertadores
SEGURIDAD VIAL

Controles de alcoholemia a choferes de remises

Un trabajador del volante dio positivo y fue sacado de circulación.

Juan Pinto
Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
INSPECTORA DE TRÁNSITO | REALIZA UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Dirección de Seguridad Vial, comenzó con un importante operativo de control a vehículos y choferes del transporte alternativo de pasajeros en las paradas que se encuentran en el casco céntrico de la ciudad.

Estos trabajos se realizan habitualmente con la salvedad de que esta semana se incluye entre las exigencias el control de alcoholemia para los choferes.

Durante la mañana de ayer uno de los choferes dio positivo para el control de alcoholemia, por lo que fue sacado de circulación y se labró la infracción correspondiente teniendo en cuenta la ley de tolerancia cero vigente en nuestra provincia.

Oscar Díaz, titular del área, manifestó la importancia de estos controles ya que "permiten detectar estas situaciones irregulares, evitar hechos de tránsito y garantizar la seguridad del tránsito en la perla del ramal".

"Esta semana los controles serán aleatorios y sorpresivos, esperando que los trabajadores del volante se ajusten y respeten las normas de tránsito vigentes", aseguró.

Se recomendó especialmente a los conductores respetar los controles y circular con toda la documentación que se requiere.

La recomendación es tanto para automotores como motos.

 

