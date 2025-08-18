Avanzan en obras clave en el río Huasamayo

La ejecucción de obras contemplan el encauzamiento y limpieza del lecho, y la adecuación de caminos de acceso a zonas pobladas.

Las tareas implican: encauzamiento, limpieza del lecho y de las márgenes, además de la adecuación del camino adyacente. Estas intervenciones posibilitarán un mejor escurrimiento de las aguas durante la temporada de lluvias; a su vez, disminuirán de manera significativa la probabilidad de desbordes e inundaciones.

Las obras también sumarán a mejorar la conectividad local para un acceso seguro a sectores rurales y urbanos cercanos, con una circulación más eficiente.

Los trabajos en plena ejecución, forman parte de la primera etapa de un plan integral que prevé avanzar progresivamente sobre distintos puntos críticos de la zona.