Frentes presentaron candidatos

Al cierre de esta edición se supo la composición de cuatro frentes electorales, que participarán de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

El Frente Primero Jujuy Avanza Lista 501, estará representado por Pedro Pascuttini y Verónica Valente. Este está compuesto por cuatro partidos: Jujuy Avanza, Primero Jujuy, Gana Jujuy y Hacemos.

Frente La Libertad Avanza 502, presentó a al dirigente empresarial Alfredo González como su candidato, acompañado por Bárbara Andreussi del Movimiento Popular Jujeño. "Fiel defensor de las ideas del presidente Javier Milei, llevará la voz de los jujeños al Congreso", lo definieron a través de un comunicado a la prensa.

Frente Jujuy Crece -en provincias unidas- Lista 503, confirmó a María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise, como titulares, junto a Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans como suplentes, respectivamente, aceptaron ayer sus postulaciones y fueron confirmados como candidatos.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad Lista 504, participará de los comicios representado por Alejandro Vilca, Natalia Morales y Julio Mamaní. Integrado por la Izquierda de los Trabajadores, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido del Obrero.

Arriba Jujuy de la sampedreña Carolina Moisés. Estaba pendiente la confirmación del Frente Fuerza Patria Jujuy, el Frente Transformación Libertaria y el Frente Unir Liberal.