17 de Agosto,  Jujuy, Argentina
fentanilo contaminado
estudio
Elecciones 2025
Fiesta Nacional de los Estudiantes
PERICO
estafas
homenaje
"Lobo (en vivo)"
"Supay Tusuy"
Día del Niño
Homenaje

Libertador General San Martín homenajea al Padre de la Patria

La ciudad conmemora este domingo 17 de agosto el 175° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, con un emotivo programa oficial de actos que reúne a autoridades, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y a la comunidad en general.

Domingo, 17 de agosto de 2025 17:59
HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA EN JUJUY

La jornada comenzó temprano, a las 09:30 horas, con la recepción de autoridades e invitados especiales en el salón de Intendencia “Yapeyú”. Minutos más tarde, a las 09:45, se realizó el izado de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en la Plaza General San Martín, donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

La jornada comenzó temprano, a las 09:30 horas, con la recepción de autoridades e invitados especiales en el salón de Intendencia “Yapeyú”. Minutos más tarde, a las 09:45, se realizó el izado de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en la Plaza General San Martín, donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

A las 10:00, la comunidad participó del Solemne Tedeum en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, un momento de reflexión y agradecimiento en memoria del Libertador de América.

Durante la tarde, los actos continúan con la concentración de abanderados y escoltas a partir de las 14:15, y el traslado de autoridades hacia la plaza central, donde se desarrollan los homenajes centrales. A las 15:00 horas, se revive el instante histórico en que San Martín pasó a la inmortalidad, con un toque de silencio, sonar de campanas y colocación de ofrendas florales. Allí también se izaron nuevamente las banderas al tope del mástil, se pronunciaron palabras alusivas y se realizó el retiro de banderas de ceremonia.

El cronograma continuó con el Desfile Cívico, Militar y Gaucho desde las 16:00, uno de los momentos más esperados por la comunidad.

Finalmente, los actos concluirán con el arrío de las banderas a las 19:00 horas en la plaza central, seguido por la Retreta a las 20:00 y un espectáculo popular a las 21:00 que dará cierre a esta jornada de homenaje.

De esta manera, Libertador General San Martín honra a su máximo héroe patrio, renovando el compromiso con los valores de libertad, unidad y justicia que guiaron la vida del General San Martín.

 

Temas de la nota

