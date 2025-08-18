Mendoza se consagró bicampeón del Argentino

Con la consagración del bicampeonato de Mendoza, en categoría + 35 años, el 58º Torneo Argentino de Veteranas de Hockey llegó a su fin en instalaciones de Suri RC.

Las cuyanas definieron con éxito el título conseguido en la edición pasada. Mientras que el seleccionado de Misiones resultó segundo y su par de Jujuy concluyó en el tercer lugar.

También se jugó en las categorías + 45 y + 60 años, totalizando cien jugadoras de diferentes puntos del país que dijeron presente en nuestra ciudad.

El certamen contó con la fiscalización de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey de Césped y Pista, y el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través del ministerio de Gobierno y Justicia.

Daniela Malinar, la vicepresidente de la Unión, fue la artífice de la llegada de este campeonato que se disputó en Jujuy y que alcanzara el éxito que tuvo.

Vale apuntar que el campeonato llegó el nombre de "Charito" Gemio y Marta Malinar, quienes fueron homenajeadas en la jornada inaugural.

La profesora Gabriela Zárate, directora de Deportes de la Mujer, estuvo presente en la entrega de premios y destacó el gran trabajo que se realizó en conjunto entre todas las áreas que intervinieron para que la competencia estuviera a la altura de las expectativas previas.

El certamen se jugó en la modalidad de seven, dividido en tres categorías, la competitiva de más de 35 años, luego están las de más de 45 años y más de 60 años, todos contra todos

El campeonato fue el primero que se realizó en esta capital y las participantes agradecieron a los organizadores haber estado en todos los detalles, por más mínimos que hayan sido. También destacaron la coordialidad de la gente y fundamentalmente la bellaza de la provincia, ya que pudieron disfrutar de los paisajes que ofrece Jujuy y que siempre son elogiados.