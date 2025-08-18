Victoria 3 a 2 de La Viña

Dos encuentros se jugaron ayer en el marco de la fecha 3 del torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

En el escenario de avenida Córdoba, más conocido como "La Tablada", la Asociación Atlética La Viña triunfó 3 a 2 sobre Comercio.

Los goles de este vibrante encuentro que terminó con el resultado ajustado fueron convertidos por Rodrigo Arraya - en dos oportunidades - y Cristian Mejía para los "tiburones" y Nicolás Rivero y José Sosa para los de Alto Comedero.

En cuanto a las consecuencias de este resultado, el elenco de La Viña se prende en lo alto en la tabla con 7 unidades mientras que Comercio todavía no sumó ningún punto.

Mirando a lo que viene, en la fecha 4, la Asociación Atlética se medirá ante Luján mientras que Comercio hará lo propio frente a Alberdi.

En el otro duelo de la jornada dominical, Malvinas venció por 2 a 1 a El Cruce en la ciudad de Palpalá.

El equipo de Gustavo Coronel, que venía de perder la clasificación al Regional frente a Luján, se quedó ayer con un triunfo vital para seguir arriba en la tabla de posiciones.

Maximiliano Iturbe para las "pirañas" y Gastón Mamaní y Tomas Russito para los "héroes", fueron los autores de los goles en el estadio "Jesús Flores".