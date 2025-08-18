¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
Robo de motos
PERICO
robos
alto comedero
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
Narcomenudeo
Liga Jujeña
Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
Robo de motos
PERICO
robos
alto comedero
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
Narcomenudeo
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
LIGA JUJEÑA

Victoria 3 a 2 de La Viña

Los "tiburones" vencieron muy ajustadamente ayer a Comercio en el estadio "La Tablada".

Lunes, 18 de agosto de 2025 01:04
LA VIÑA | GANÓ AJUSTADAMENTE AYER EN "LA TABLADA".

Dos encuentros se jugaron ayer en el marco de la fecha 3 del torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Dos encuentros se jugaron ayer en el marco de la fecha 3 del torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol.

En el escenario de avenida Córdoba, más conocido como "La Tablada", la Asociación Atlética La Viña triunfó 3 a 2 sobre Comercio.

Los goles de este vibrante encuentro que terminó con el resultado ajustado fueron convertidos por Rodrigo Arraya - en dos oportunidades - y Cristian Mejía para los "tiburones" y Nicolás Rivero y José Sosa para los de Alto Comedero.

En cuanto a las consecuencias de este resultado, el elenco de La Viña se prende en lo alto en la tabla con 7 unidades mientras que Comercio todavía no sumó ningún punto.

Mirando a lo que viene, en la fecha 4, la Asociación Atlética se medirá ante Luján mientras que Comercio hará lo propio frente a Alberdi.

En el otro duelo de la jornada dominical, Malvinas venció por 2 a 1 a El Cruce en la ciudad de Palpalá.

El equipo de Gustavo Coronel, que venía de perder la clasificación al Regional frente a Luján, se quedó ayer con un triunfo vital para seguir arriba en la tabla de posiciones.

Maximiliano Iturbe para las "pirañas" y Gastón Mamaní y Tomas Russito para los "héroes", fueron los autores de los goles en el estadio "Jesús Flores".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD