18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Tiro deportivo

Importante certamende recorrido de caza

Franco Facetti resultó el ganador en las dos divisiones.

Lunes, 18 de agosto de 2025 00:00
EN ACCIÓN | FRANCO FACETTI TUVO UN ACTUACIÓN IMPECABLE.

Se disputó en el campo de tiro del GAM 5, organizado por la subcomisión de arma corta del Tiro Federal Jujuy, un exitoso torneo de tiro en la modalidad de recorrido de caza con carabina 22, divisiones miras abiertas y miras telescópicas.

Esta modalidad requiere de los tiradores mucha destreza, velocidad y precisión al momento de resolver las etapas que son muy dinámicas, ya que cada etapa de 5 disparos se ejecutan en veinte segundos con blancos ubicados hasta los 60 metros, simulando una situación de caza sin abatir piezas vivientes, explicaron los organizadores.

Los resultados en miras abiertas fueron los siguientes.

1º) Franco Facetti con 75 puntos; 2º) Marcos Zanetta con 66; 3º) Julio Facetti con 65; 4º) Pablo Odetti con 56; 5º) Nicolás Zazarini con 56; 6º) Diego Gallardo con 54; 7º) Roberto Coronel con 53; 8º) Gustavo Mendez con 44; 9º) Esteban Hansen con 41; 10º) Serafín Rey Campero con 41; 11º) Claudia Cura con 40; 12º) José Von Furth con 39; 13º) Claudio Gallardo con 28; 14º) León Rey Campero con 27 unidades.

 

