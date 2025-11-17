Celebración de la EducaciónTécnica en Maimará

El Día de la Educación Técnica se celebró en Jujuy con una jornada organizada por la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Maimará. Reunió a delegaciones de escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros de Formación Profesional.

La directora de Educación Técnico Profesional, María Eugenia Torramorell, expresó que "las muestras realizadas en todas las instituciones -desde prototipos de robótica aplicada hasta soluciones agropecuarias sustentables- son la prueba fehaciente de que estamos invirtiendo sólidamente en el futuro de Jujuy".

Por la mañana se llevó a cabo el desfile con la participación de escuelas, organizaciones e instituciones, seguido de exposiciones interactivas. En los stands presentaron maquetas, herramientas, productos y proyectos finales de diversas especialidades.

Culminó con la entrega de reconocimientos a docentes de larga trayectoria y a estudiantes destacados. Además se formalizó la entrega de equipamiento informático de refuerzo a la EET N° 1.