Avanza certificación de competencias laborales

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, planificaron nuevas capacitaciones para la puesta en marcha del sistema de certificación de competencias laborales en dicho municipio.

Álvarez García enfatizó que la certificación de oficios es una herramienta clave para mejorar la empleabilidad, la calidad del trabajo y las oportunidades de desarrollo de vecinos y vecinas de la ciudad.

Resaltó que desde la Academia de Oficios se avanzó en activar un convenio específico de cooperación institucional, firmado recientemente entre el Gobierno de Jujuy y la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, destinado a fortalecer la formación.

"La certificación de competencias permite reconocer el saber hacer de las personas y abrir nuevas puertas de empleo. Perico será uno de los primeros municipios en avanzar en esta implementación, mediante su parque industrial y entre otros rubros de producción y eso es fundamental para llegar a más jujeños y jujeñas", afirmó el funcionario provincial.

Finalmente, Álvarez García resaltó la importancia de que los municipios se involucren activamente en esta política pública que está llevando a cabo el Gobierno de la Provincia.

Valoración municipal

Por su parte, el intendente Ficoseco valoró la decisión de articular esfuerzos con la Provincia, sobre todo el acercamiento de nuevas oportunidades a la comunidad, especialmente a jóvenes y trabajadores que buscan mejorar su perfil laboral, mediante capacitaciones en oficios. Participaron de la reunión, la directora provincial de Promoción de Empleo, María Belén Oller Fernández; el director de Formación Laboral de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, Nicolás Ruiz, y funcionarios municipales de Perico.