Publican hoy colegios con sobredemanda

El procedimiento de ingreso a 1º año durante el ciclo lectivo 2026 continúa hoy con la publicación de los colegios estatales con sobredemanda luego de la segunda preinscripción realizada del 13 al 15 de este mes. Los egresados de la Primaria podían seleccionar hasta dos instituciones educativas (una preferencial y otra alternativa).

Los sitios en que aparecerá la información son la página web del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy (educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026) y sus perfiles de Facebook e Instagram.

El sorteo del "momento" para aquellos establecimientos donde la demanda haya superado las vacantes se cumplirá el jueves 20 en el Inprojuy, según el cronograma de la cartera educativa.

La asignación de bancos está pautada para el sábado 22 y la inscripción definitiva con la documentación para el 24, 25 y 26 del corriente, aunque seguramente se hará una adecuación por el feriado nacional del 24 de noviembre que no fue contemplado.

Casi 8.000 alumnos de 7º grado ya tienen su banco de la Secundaria 2026 a partir de la asignación de 1.852 a través del examen de ingreso en 15 instituciones, un número similar por sorteo en 15 colegios con sobredemanda y 4.074 en 108 sin sobredemanda. Tomando la estimación de 13.000 integrantes de la Promo 2025, faltarían definiciones para unos 5.000 estudiantes.