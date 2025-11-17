Se realiza la Mesa Argentina de Lactancia desde las 8

Jujuy será sede, por primera vez, de la Mesa Argentina de Lactancia, que se realizará hoy, entre las 8 y las 13, en el Salón Éxodo, del Cabildo de Jujuy.

La Mesa Argentina de Lactancia 2025 "Jujuy amamanta, tejiendo redes que transforman vidas" es un encuentro nacional que reúne al Estado, los equipos interdisciplinarios y la comunidad para fortalecer el derecho a la lactancia, el cuidado compartido y la crianza con amor.

Está organizado por Asociación Civil Argentina de Puericultura, Estrategia Provincial Lacta Jujuy y ministerios de Desarrollo Humano y de Salud.

Se destacó que está destinado a equipos de Salud, Desarrollo Humano y Educación, referentes territoriales, puericulturas/es, agentes comunitarios y comunidad interesada.

Oficina móvil

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy informó que la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad estará hoy en la Delegación Municipal de Los Lapachos, Finca Leach (exColegio Secundario 45), de 9.30 a 12.30. Durante la jornada, los equipos técnicos brindarán asesoramiento Integral, incluyendo orientación sobre Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral; Trámites y Gestiones, con información clara sobre dónde y cómo acceder a servicios, beneficios y programas vigentes; Acompañamiento y orientación para fortalecer la inclusión social y el ejercicio pleno de derechos