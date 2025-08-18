¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Encuentro Nacional de Educadores

Educadores católicos del NOA

Se realizará en el Colegio Del Salvador desde las 8 a las 13.30.

Lunes, 18 de agosto de 2025 05:30

Con el lema "Educadores, peregrinos de la esperanza" este viernes 22 se realizará el Encuentro Nacional de Educadores, sede NOA, en el Colegio Del Salvador (General Paz 630), de 8 a 13.30.

Con el lema "Educadores, peregrinos de la esperanza" este viernes 22 se realizará el Encuentro Nacional de Educadores, sede NOA, en el Colegio Del Salvador (General Paz 630), de 8 a 13.30.

En el 1º panel estará el obispo de Jujuy Daniel Fernández, el presidente de la Comisión de Educación de la CEA monseñor Jorge González, el presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) Adrián Álvarez, el titular de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina (Faera) Horacio López y su directora ejecutiva Daniela Ezcurdia. Luego disertarán Ezequiel Forte sobre "IA generativa en el aula" y Eduardo Montoro sobre "Ansiedad y depresión en los docentes". Se tratará "Pastoral Educativa", "Burnout en los docentes", "Bullying, Cyberbullying y Convivencia escolar" y "Neurodivergencia".

Inscriben por formulario disponible en las redes sociales de los organizadores. Los colegios confesionales de Jujuy no tendrán clases el viernes.

 

