17 de Agosto,  Jujuy, Argentina
San Pedro

Arremetió con un arma blanca contra efectivos y fue detenida

Vociferó improperios al personal que realizaban recorridos preventivos.

Domingo, 17 de agosto de 2025 06:41
SECCIONAL 48° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Una mujer fue detenida tras protagonizar un temerario episodio en la ciudad de San Pedro, donde arremetió con un arma blanca contra efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 2.40 sobre un tramo de la calle Puerto Argentino de la mencionada ciudad ramaleña, según indicaron fuentes policiales a este matutino.

Fue en esas circunstancias que del cuerpo de infantería de la Unidad Regional 2 realizaba recorridos preventivos por el sector, como parte del operativo correspondiente a la Dirección de Apoyo Táctico y Operaciones Policiales, cuando divisaron a una mujer de 30 años que les vociferó una serie de improperios.

Al momento de ser interceptada, la protagonista extrajo un arma blanca y se abalanzó contra el personal policial. De manera fortuita no logró herir a ningún uniformado, fue desarmada y aprehendida.

Además del cuchillo, a la inculpada se le incautaron elementos para el consumo de estupefacientes.

Posteriormente, fue trasladada a la Seccional 48°, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

