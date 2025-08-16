En la plaza España, en la jornada de hoy, en el horario de 19 a 21, será la propuesta Danzando a la Pachamama en plaza España, ubicado en Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa cultural y artística es impulsada por la Fundación Eco de Luz y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Salvador.

En tal sentido, Carlos Burgos, titular de la entidad, hizo extensiva la invitación a las familias y a la comunidad en general para disfrutar de un espectáculo lleno de color y respeto hacia la cultura jujeña.

"Se presentarán bailarines de distintos lugares del país. Este evento es una de las actividades que se enmarca dentro de Abrazarte, un proyecto que lo realiza la Fundación Ecos de Luz conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la provincia", enfatizó.

También, resaltó que la propuesta cultural es inclusiva ya que participan artistas con discapacidad con sus destrezas en el baile. Además, sostuvo que "actuará en el cierre el bagual Jorge Flores, con música en vivo para que todos disfruten, bailen y así honrar a nuestra Madre Tierra". Finalmente, agradeció a la Dirección de Gestión de la Gobernación por acompañar la propuesta artística.