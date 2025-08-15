Detienen a un jujeño en Chaco

Un comerciante de 47 años oriundo de la capital jujeña, fue detenido en la localidad chaqueña de Charata, quien tenía varios pedidos capturas vigentes en nuestra provincia, Salta y Tucumán.

El procedimiento se registró días atrás en inmediaciones del paraje Río Muerto de la localidad chaqueña de Charata, tras descubrir que tenía pedido de capturas de tres provincias distintas.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el operativo polciial se realizó cerca de las 20 del lunes pasado, en el kilómetro 318 de la ruta Nacional N° 16, donde agentes de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial interceptaron una camioneta conducida por un comerciante, residente del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

Sin embargo, al constatar sus datos en el sistema Sifcop, los atentes descubrieron que tenía dos pedidos de captura vigentes y una orden de prohibición de ingreso en tres provincias.

Los pedidos de captura son de la provincia deChaco por supuesta estafa de 2023; y de nuestra provincia por lesiones leves y daños del año 2021. En cuanto a la prohibición de salida de la provincia y del país, es de la vecina provincia Salta, también por una presunta estafa que data de 2023.

Ante esto, los agentes procedieron al arresto del ciudadano jujeño y su posterior traslado al Destacamento chaqueño de Río Muerto.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el hombre de 47 años será extraditado a nuestra provincia, porque aquí se encuentra la imputación más grave.