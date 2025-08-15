Autorizaron el traslado de mascotas en colectivos

En una sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó ayer la ordenanza 8.172/2025 que autoriza el traslado de perros y gatos de compañía en unidades del transporte urbano de pasajeros dentro del ejido municipal.

Dicha norma establece que cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un solo animal de compañía, sin costo adicional, debiendo ser transportado en un dispositivo cerrado, seguro y ventilado que "cumpla con condiciones de higiene y salubridad".

Además indica que será responsabilidad del pasajero "la custodia, el estado general y el comportamiento del animal durante todo el trayecto, garantizando su bienestar y la seguridad del resto de los pasajeros".

Sobre el particular, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, dijo que habían "recibido algunos planteos, algunas inquietudes relacionadas con la posibilidad que nuestras mascotas se transporten dentro de lo que es el sistema de transporte urbano de pasajeros, a través de colectivos - esto que es tan habitual en los aviones- que uno ahora ve que se puede realizar. La reglamentación de la ordenanza deberá establecerla el Ejecutivo, que tiene que ver con la seguridad para los usuarios y, por supuesto, dando prioridad sobre todo en horas pico a las personas que necesitan llegar a sus trabajos, al colegio y a sus distintos quehaceres", explicó.

Por otro lado, Aguiar se refirió a otras cuestiones tratadas en la sesión de ayer. "Una problemática que se ha abordado en el marco del Concejo Deliberante es el uso de bebidas energéticas, sobre todo por menores de edad, a fin de iniciar campañas de concientización y de alguna manera dar a conocer los pros y los contras de la utilización de este tipo de elemento en el ámbito de nuestra ciudad. Generar campañas de concientización sobre todo en la juventud y en la niñez sobre el uso de este tipo de bebidas".

Agregó que el cuerpo dio luz verde a "una ordenanza que tiene que ver con el fomento de la actividad turística en el ámbito de San Salvador de Jujuy. La posibilidad de, a través de las redes sociales, a través de internet, mostrar de manera más acabada la ciudad sobre todo los grandes miradores que tiene San Salvador de Jujuy, como los que están en Alto La Viña, en el mangrullo del Parque Botánico en Los Perales y tantos otros lugares que muestran a San Salvador de Jujuy de manera única; y en ese sentido poderlo subir a las redes y poder generar otro elemento más de difusión turística de San Salvador de Jujuy es importante".

Asimismo comentó que en una declaración se reconoció la labor de "los bomberos de la provincia, los bomberos voluntarios, Defensa Civil, sobre todo en este primero de agosto que tuvimos un viento norte muy importante que generó además incendios en algunos sectores de Alto Comedero y reconocer la tarea que desarrollaron nos pareció muy importante".

Agradeció la presencia de los concejales electos Gustavo Martínez, de LLA; y Brenda Carabajal (oficialismo), quienes "se están interiorizando sobre el funcionamiento de la casa y, por supuesto, con la voluntad de poder aportar a esta vida democrática de San Salvador de Jujuy".

En la sesión se aprobó una minuta que declara de interés municipal la 8°edición del encuentro "Danzando a la Pachamama" que se llevará a cabo hoy en la Casa de la Historia y la Cultura "Jorge Cafrune- Multiespacio El Alto". Lo mismo sucedió con la declaración de interés cultural de las actividades del Día Provincial del Canto con Caja y la Copla, a celebrarse el próximo 22 de este mes; y de interés municipal, social y cultural el 1º Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas "Raíces de mi tierra, fuerza de mi sangre" que tendrá lugar el 21 próximo en el Cabildo.