12 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Cindac

Buscan a Luciana Alancay

La joven oriunda de la ciudad de Abra Pampa falta de su hogar desde el día de ayer. 

Martes, 12 de agosto de 2025 09:58

Familiares y amigos buscan a Luciana Liliana Isaura Alancay, una joven de 15 años que falta de su hogar desde el día de ayer en la ciudad de Abra Pampa.

Familiares y amigos buscan a Luciana Liliana Isaura Alancay, una joven de 15 años que falta de su hogar desde el día de ayer en la ciudad de Abra Pampa.

La joven es de tez morena y cabello castaño lacio hasta los hombros.

Al momento de su desaparición vestía campera puffer negra, buzo azul, camisa blanca con corbata azul, medias azules y zapatos negros. Llevaba consigo una mochila de color rosa.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la menor comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o acudir a la seccional más cercana.

 

